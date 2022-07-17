Son dakika spor haberi: Palmeiras'ın golcüsü Gabriel Veron'un başı o görüntülerle dertte! Özür diledi ama...

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'ın golcüsü Gabriel Veron'un başı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle dertte.

Sao Paulo'da bir gece kulübündeki doğum günü partisine katılan 19 yaşındaki Veron, 'Bonde dos Neiff' isimli grubun üyeleri Anderson ve Elvis Neiff'in gece saat 1'de yaptığı paylaşımlarda görülürken, genç golcünün içki içtiği hatta içki içmekle kalmayıp şisesini direkt olarak başına diktiği görüntüler gündem oldu.

"CEHENNEM GİBİ İÇER"

Yapılan paylaşımda Veron'un içki şisesini diktiği görülürken, paylaşımı yapan Anderson "Canavar, cehennem gibi içer" notu düştü. Elvis'in paylaşımında ise "Adam çıldırdı. Her şey bitti" notu tepkilere neden oldu.

11 DİKİŞ ATILDI!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda evde yaşadığı bir kaza sonrası sağ ayağında kesik olduğu bilinen ve 11 dikiş atılan oyuncu uzun bir aradan sonra ilk kez antrenman yapabilmişti.

ÖZÜR DİLEDİ!

Kulüp yöneticileri bu görütünlerin ardından oyuncuyu maaşının %40'ı kadar para cezasına çarptırırken, Veron yönetim kurulu ve takım kaptanlarıyla görüşerek özür dilediği öğrenildi.



