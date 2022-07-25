Son dakika spor haberi: Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta! İşte bonservis bedeli

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transferde de hız kesmiyor. Kadroya katılan isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak edilirken, son veda Rıdvan Yılmaz ile olmuştu. Siyah-Beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde yaptığı KAP bildirimi ile 21 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın için İskoç ekibi Rangers ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; oyuncunun transferi için İskoçya temsilcisinin Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret, 2 milyon 250 bin Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun sonraki transferinde Rangers'ın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 20'sini vereceği kaydedildi.

RIDVAN YILMAZ: "HEYECANLIYIM"

Rıdvan Yılmaz da, transferinin açıklanması sonrası açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Rangers büyüklüğünde bir takıma katıldığım için mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için heyecanlanıyorum" dedi.

"Rangers, Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebileceğini gösterdi. Önümüzdeki meydan okumalar için heyecanlıyım" sözlerinin kullanan başarılı sol bek, İskoç ekibinin taraftarlarına da değindi ve, "Rangers taraftarı hakkında çok şey duydum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"

Rıdvan Yılmaz, Rangers FC’ye Transfer Oldu



Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın kesin transferi için Rangers FC kulübü ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.



????https://t.co/sBR9im1aFi pic.twitter.com/oAGxY80Ox8 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 25, 2022



