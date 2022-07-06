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Son dakika spor haberi: Sakatlandı, ağladı, kazandı! Rafael Nadal...

06.07.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Wimbledon tek erkekler çeyrek final maçında Rafael Nadal, Taylor Fritz ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren karşılaşmada Nadal, Taylor Fritz'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Sakatlandı, ağladı, kazandı! Rafael Nadal...

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da rakiplerini mağlup eden Rafael Nadal ile Nick Kyrgios, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. günü, tek erkekler çeyrek final maçlarıyla tamamlandı. Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Nadal, kariyerinin en iyi grand slam derecesine bu turnuvada erişen 11 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaştı.

SAKATLIK YAŞADI!

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Setlerde iki kez geriye düşmesine ve karın kaslarından sakatlık yaşamasına rağmen pes etmeyen Nadal, 4 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti.

KYRGIS ZORLANMADI

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Wimbledon'da ikinci kez çeyrek final maçı için korta çıkan dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, kariyerinin en iyi grand slam derecesine bu organizasyonda ulaşan Şilili Cristian Garin ile kozlarını paylaştı.

Avustralyalı tenisçi, 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibine 3-0 üstünlük kurarak organizasyonda ilk kez son dört tenisçi arasına kaldı. Kyrgios, bu turda Nadal ile maça çıkacak.

TURNUVA TEK KADIN MAÇLARIYLA SÜRECEK!

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Turnuvada bugün oynanan tek kadınlar maçlarında, turnuvanın 2019 şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 20 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'yı 2-0, 17 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina ise dünya 44 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 2-1 yenerek yarı finale kalmıştı.

Wimbledon'da yarın, tek kadınlar yarı final maçları oynanacak. Bu karşılaşmalarda, dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile Alman Tatjana Maria ve Halep ile Rybakina mücadele edecek.


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