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Son dakika spor haberi: TFF açıkladı! Süper Lig programında değişiklik

28.07.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de perdenin açılmasına kısa bir süre kala, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla 1 ve 2. hafta takviminde değişikliğe gidildi. Yapılan bu değişikliğin sebebinin ise Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların tarihi olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: TFF açıkladı! Süper Lig programında değişiklik

Spor Toto Süper Lig’in 1 ve 2. hafta programında, UEFA tarafından açıklanan Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların tarihi nedeniyle değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Fenerbahçe’nin 4-11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle Spor Toto Süper Lig’in ilk 2 hafta programında değişiklikler yapıldığı bildirildi.

O MAÇLARIN TARİHİ DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe’nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor müsabakası 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15’te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor müsabakasının saati ise 21.00 olarak değiştirildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle sezonun açılış müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

G.SARAY-GİRESUNSPOR MAÇININ TARİHİNDE DE DEĞİŞİKLİK!

Öte yandan, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacağı duyurulan Galatasaray - Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi gününe saat 21.45’e alındığı açıklandı.

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