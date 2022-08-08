SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika spor haberi: Tümer Metin'den Arda Güler tepkisi! "Herkese çok doluyum"

Son dakika spor haberi: Tümer Metin'den Arda Güler tepkisi! "Herkese çok doluyum"

08.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de sezonu Ümraniyespor karşısında açacak olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek moral depolamıştı. Karşılaşmada oyun 77. dakikada dahil olan Arda Güler nedeniyle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a tepki sesleri yükselirken, Tümer Metin de yaptığı değerlendirmede Arda Güler'e ayrı bir parantez açarak, "Arda Güler'in kendini ispat derdi olmamalı, bu konuda herkese çok doluyum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Tümer Metin'den Arda Güler tepkisi! "Herkese çok doluyum"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonun ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe sezona 3 puanlı bir başlangıç yapmak isterken, Jorge Jesus oyuncularına son taktiklerini veriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu farklı bir skorla mağlup ederek taraftarlarını sevindiren Sarı-Lacivertliler, lig öncesi moral depolarken bu karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması ve oyuna son bölümde dahil olması Jesus'a tepkilere neden olmuştu.

"İSPAT DERDİ OLMAMALI"

kkkkkk

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu sıralar Tivibu Spor'da yorumcu olan Tümer Metin, Arda Güler konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metin'in değerlendirmelerine Balic de destek verdi. Tümer Metin, Arda Güler'in kendisini ispat etmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Metin, "Arda'nın bir şeyi ispat derdi olmamalı. O köprüyü geçti. Jorge Jesus'a bile olmamalı. Real Madrid'e giden Elvir Balic kadar iyi futbolcu. Adam Real Madrid'e gitti! Daha ispat derdi yok. Takıma, camiaya ispat derdi yok. İnce yapacak, yapmayacak, kötü oynayacak, oynamayacak. Arda futbolcu. Bunu ona söyleyeceksin ve vereceksin" dedi.

"HERKESE ÇOK DOLUYUM"

tüüü

Arda Güler'in oynamaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Tümer Metin, "Arda bir oynayabilse işler kolaylaşacak. Ben öyle olacağına inanıyorum. Çok büyük sorumluluk hissediyor. Ben yapacağına inanıyorum. Sadece oynamaya ihtiyacım var. Arda konusunda herkese çok doluyum. Bırakın çocuk oynasın ya. Kötü oynasın ama oynasın" ifadelerini kullandı.

"MÜTHİŞ BİR FUTBOLCU"

mmmmm

Öte yandan Tümer Metin ile birlikte aynı programda yer alan Elvir Balic de genç futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Balic, "Arda Güler'in futbolculuğu tartışılmaz. Müthiş bir oyuncu. İnşallah girdiği bu mücadeleden galip çıkar" diye konuştu.


[RMV-10]
Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor!Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor!
Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti!Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti!
'Transferi Köksal Baba bitiriyor!' Herkes şokta'Transferi Köksal Baba bitiriyor!' Herkes şokta
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe tepki spor haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

TOGG için satış netleşmeye başladı

TOGG için satış netleşmeye başladı

Antalyaspor G.Saray maçı sonrası olay sözler! "Yazık bu futbolculara... Ayıp!"

Antalyaspor G.Saray maçı sonrası olay sözler! "Yazık bu futbolculara... Ayıp!"

Muslera'dan korktu, penaltıyı kaçırdı!

Muslera'dan korktu, penaltıyı kaçırdı!

Nihat Kahveci, iki ismi yerden yere vurdu!

Nihat Kahveci, iki ismi yerden yere vurdu!

F.Bahçeliler'i kızdırdı! Özil'den G.Saray'a övgüler

F.Bahçeliler'i kızdırdı! Özil'den G.Saray'a övgüler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.