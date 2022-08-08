Son dakika spor haberi: Tümer Metin'den Arda Güler tepkisi! "Herkese çok doluyum"

Yeni sezonun ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe sezona 3 puanlı bir başlangıç yapmak isterken, Jorge Jesus oyuncularına son taktiklerini veriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu farklı bir skorla mağlup ederek taraftarlarını sevindiren Sarı-Lacivertliler, lig öncesi moral depolarken bu karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması ve oyuna son bölümde dahil olması Jesus'a tepkilere neden olmuştu.

"İSPAT DERDİ OLMAMALI"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu sıralar Tivibu Spor'da yorumcu olan Tümer Metin, Arda Güler konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metin'in değerlendirmelerine Balic de destek verdi. Tümer Metin, Arda Güler'in kendisini ispat etmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Metin, "Arda'nın bir şeyi ispat derdi olmamalı. O köprüyü geçti. Jorge Jesus'a bile olmamalı. Real Madrid'e giden Elvir Balic kadar iyi futbolcu. Adam Real Madrid'e gitti! Daha ispat derdi yok. Takıma, camiaya ispat derdi yok. İnce yapacak, yapmayacak, kötü oynayacak, oynamayacak. Arda futbolcu. Bunu ona söyleyeceksin ve vereceksin" dedi.

"HERKESE ÇOK DOLUYUM"

Arda Güler'in oynamaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Tümer Metin, "Arda bir oynayabilse işler kolaylaşacak. Ben öyle olacağına inanıyorum. Çok büyük sorumluluk hissediyor. Ben yapacağına inanıyorum. Sadece oynamaya ihtiyacım var. Arda konusunda herkese çok doluyum. Bırakın çocuk oynasın ya. Kötü oynasın ama oynasın" ifadelerini kullandı.

"MÜTHİŞ BİR FUTBOLCU"

Öte yandan Tümer Metin ile birlikte aynı programda yer alan Elvir Balic de genç futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Balic, "Arda Güler'in futbolculuğu tartışılmaz. Müthiş bir oyuncu. İnşallah girdiği bu mücadeleden galip çıkar" diye konuştu.



