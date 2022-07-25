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Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere yönelik aldığı yeni kararları açıkladı! Hibrit sistem...

25.07.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz semineri Bolu'da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik hakem atamalarına dair alınan yeni kararı resmen açıkladı. Çelik yaptığı açıklamada “Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere yönelik aldığı yeni kararları açıkladı! Hibrit sistem...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz semineri, Bolu'da bir otelde başladı. Seminerin açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve hakemler katıldı.

"ATAMALARI HİBRİT SİSTEMLE YAPACAĞIZ!"

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Seminerin açılış töreninde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz. Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye girecek. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi, UEFA'nın uyguladığıyla aynı olacak. Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'ndan çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız." diye konuştu.

VAR VE SAHA HAKEMLERİ AYRILIYOR!

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Türk futbolunun tartışmaların odağında kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Son dönemde Türk hakemleri, hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Bu sezon bunları olumluya döndüreceğiz. Prensip olarak yabancı hakem getirme taraftarı değiliz. Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız. Sahada görev yapan hakemlerle VAR'da görev yapanları ayırdık. VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık. Hakemlerimizin bu konuda çok daha iyi deneyimleri olacaktır. Her hakem kendi alanında uzmanlaşacak. VAR hakemi ile saha hakemi arasında ücret olarak da fark vardı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz."

AYDINUS'A PLAKET!

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Törenin sonunda hakemliği bırakan Fırat Aydınus'a TFF Başkanı Büyükekşi tarafından plaket ve forma hediye edildi. Aydınus kürsüye davet edildiği esnada salondaki hakemler tarafından ayakta alkışlandı. Plaketini alan Aydınus’un gözlerinin dolması dikkat çekti.


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