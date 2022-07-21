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Son dakika: Spor Toto 1. Lig'de yepyeni bir dönem! TFF, play-off sistemini değiştirdi...

21.07.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Spor Toto 1. Lig'de Play-Off sisteminin değiştirilmesine karar verdi. Verilen kararda Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımların Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacağı ifade edilirken, sezonu 3. sırada bitiren takımın direkt olarak play-off finaline yükseleceği açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika: Spor Toto 1. Lig'de yepyeni bir dönem! TFF, play-off sistemini değiştirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de yepyeni bir dönem başlıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlara bir yenisini daha ekledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de Play-Off sisteminin değiştirilmesine karar verdi.

İŞTE YENİ PLAY-OFF SİSTEMİ

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Sezon sonunda ligi ilk iki sırada bitiren takımların doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükseleceği Spor Toto 1. Lig'de Play-Off sistemi şu şekilde uygulanacak:

  • Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır.

  • Ligi 3. sırada bitiren takım doğrudan Play-Off Finaline yükselir.

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  • Ligi 4. sırada bitiren takım ile 7. sırada bitiren takım, 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır.

  • Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir.

  • Play-Off Finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takım olur.


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