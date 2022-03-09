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Son dakika: Stefan Kuntz 'tan Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

09.03.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kuntz, herkesin merak ettiği isimler olan Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu hakkındaki kararlarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Stefan Kuntz 'tan Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Performansları her geçen gün yükselen Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu hakkında kararını açıklayan Kuntz flaş ifadeler kullandı.

"TAKIM RUHU OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

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"İlk günlerim insanlarla konuşup, futbola konsantre olarak geçti. Özellikle Hamit Altıntop başta olmak üzere tüm yöneticiler ve personel yardımcı oldu. Bir an önce hızlı bir şekilde takım ruhunu oluşturmamız gerekiyordu. Öz güven kaybı yaşamıştık. 20-25 gün takımda neler oluyor diye gözlemledim. Maçları, yardımcım Kenan'la izledim. Her hafta mutlaka bir maçtaydık."

"PORTEKİZİ ANALİZ ETTİK"

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"Sıralamaya bakıyoruz. İtalya 6., Portekiz 8. sırada, biz ise 39. sıradayız. Ben ve ekibim bazı Portekiz maçlarını analiz ettik. Herkes, Portekiz'e karşı nasıl oynayacağımızı kafasında kurguladı. Bir araya geldik ve konuşmalar yaptık. İlk soru, Portekiz'e karşı nasıl bir maç planımız olacağıydı. Bazı fikirler oluşturduk."

"ENES VE FERDİ'Yİ ÇAĞIRACAĞIM"

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"Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Enes Ünal, milli takıma seçilecek. Ferdi ile mesajlaşıyoruz. Doktorlara duacıyım, Ferdi için de geçerli. Belki sihirli elleriyle Ferdi'yi iyileştirirler. Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma çağıracağım."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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