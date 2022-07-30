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Son dakika: Süper Kupa Trabzonspor'un! Bordo - mavililer, Sivasspor'u çok farklı devirdi...

30.07.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, karşı karşıya geldi. Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo - mavililer ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kırmızı - beyazlıların karşı karşıya geldiği maç adeta nefesleri kesti. İki takımın da karşılıklı birçok pozisyona girdiği mücadelede kazanan taraf 4-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Son dakika: Süper Kupa Trabzonspor'un! Bordo - mavililer, Sivasspor'u çok farklı devirdi...

Son dakika haberleri: TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor arasında oynandı. Karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor oldu ve bordo - mavililer kupayı müzesine götürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 37. ve 51. dakikalarda Andreas Cornelius, 64. dakikada Larsen ve 76. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

ÜÇÜNCÜ KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

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Bu sonucun ardından Trabzonspor, üçüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götürmüş oldu. Sivasspor ise ilk kez çıktığı Süper Kupa mücadelesinden eli boş döndü.

TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK

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Trabzonspor'da sakatlıkları süren Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen Sivasspor karşısında yer alamadı.

SİVASSPOR'DA CAMARA VE N'JIE OYNAMADI

Sivasspor'da ekipte ameliyat olan Samba Camara ile dün Dinamo Moskova'dan 2 yıllık imza attırılan Kamerunlu sağ kanat Clinton N'Jie maçta forma giyemedi.


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