Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında göre yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor - Sivasspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.
MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk'e bu hafta maç vermedi.
Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e de bu hafta herhangi bir maçta görev verilmedi.
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