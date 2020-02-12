SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

FUTBOL HABERLERİ  | 12.02.2020 12:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. wMedipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor-Sivasspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe maçının tartışılan hakemi Ümit Öztürk'e ise görev verilmedi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında göre yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor - Sivasspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk'e bu hafta maç vermedi.

Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e de bu hafta herhangi bir maçta görev verilmedi.

İŞTE BU HAFTA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER:

5e43cb14d3806c0d58dffd79

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görevUEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper lig hakem

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Galatasaray'dan Falcao kararı

Galatasaray'dan Falcao kararı

F.Bahçe güle oynaya yarı finalde

F.Bahçe güle oynaya yarı finalde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama

TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yetmez Ümir Öztürk gercekleri aciklamali
Başakşehir-Beşiktaş maçı Abdülkadir BİTİGEN'e 2 numara büyük gelir emmi.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Bu haftanın hakemleri açıklandı

Ünlü sporcuların özel antrenörü Devrim Akarsu

Ünlü sporcuların özel antrenörü

Halil Umut Meler, Porto-Salzburg maçını yönetecek

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın hocası oluyor

İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi

Nihat Kahveci: Kulüplerimiz batmış durumda, öz kaynaklara yönelmeliyiz

''Kulüplerimiz batmış durumda''

FIFA'dan mağdur futbolculara fon desteği

FIFA'dan mağdur futbolculara destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.