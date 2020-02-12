Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında göre yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor - Sivasspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını Mete Kalkavan, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ümit Öztürk'e bu hafta maç vermedi.

Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e de bu hafta herhangi bir maçta görev verilmedi.

İŞTE BU HAFTA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER:





