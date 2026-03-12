SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF'den 'Yabancı VAR' için kesin ve net karar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi kıyasıya sürerken, saha içindeki futboldan çok Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından çıkan kararlar konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle son haftalarda yaşanan kritik hataların ardından Süper Lig'deki bazı kulüpler, tıpkı geçmişte olduğu gibi kritik maçlar için Yabancı VAR hakemi getirilmesi yönünde TFF'ye resmi ve gayriresmi yollardan baskı yapmaya başlamıştı.

TFF KAPILARI TAMAMEN KAPATTI!

Milyonlarca futbolseverin ve kulüp yönetimlerinin gözü TFF'den gelecek karara çevrilmişken, beklenen haber nihayet düştü. Ancak bu haber, yabancı hakem isteyen kulüpleri pek memnun etmeyecek türden.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, sezonun geride kalan kritik bölümü için durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan toplantılar sonucunda TFF'nin gündeminde şu an için yabancı VAR hakemi getirmek gibi bir planın kesinlikle yer almadığı öğrenildi.

TÜRK HAKEMLERLE DEVAM EDİLECEK

Alınan bu kararla birlikte, sezon sonuna kadar şampiyonluk düğümünü çözecek ve küme düşme hattını belirleyecek tüm hayati karşılaşmalarda VAR odasında Türk hakemlerin görev yapmaya devam edeceği kesinleşmiş oldu. TFF'nin bu tavrının ardından, yabancı hakem konusunda ısrarcı olan kulüplerin nasıl bir tepki vereceği ve hafta sonu oynanacak maçlardaki hakem yönetimleri şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.