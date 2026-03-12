SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF'den 'Yabancı VAR' için kesin ve net karar...

Trendyol Süper Lig'de her hafta giderek büyüyen hakem krizleri ve VAR tartışmalarının ardından bazı kulüplerin yüksek sesle dile getirdiği "Yabancı VAR" talebine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) son nokta kondu! Sezonun kalan bölümü için radikal bir karar alan TFF, yabancı VAR hakemi uygulamasını kesin olarak rafa kaldırdı. İşte kulüpleri isyan ettirecek o gelişmenin perde arkası...

SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF'den 'Yabancı VAR' için kesin ve net karar...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi kıyasıya sürerken, saha içindeki futboldan çok Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından çıkan kararlar konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle son haftalarda yaşanan kritik hataların ardından Süper Lig'deki bazı kulüpler, tıpkı geçmişte olduğu gibi kritik maçlar için Yabancı VAR hakemi getirilmesi yönünde TFF'ye resmi ve gayriresmi yollardan baskı yapmaya başlamıştı.

TFF KAPILARI TAMAMEN KAPATTI!

SON DAKİKA | Süper Lig de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF den Yabancı VAR için kesin ve net karar... 1

Milyonlarca futbolseverin ve kulüp yönetimlerinin gözü TFF'den gelecek karara çevrilmişken, beklenen haber nihayet düştü. Ancak bu haber, yabancı hakem isteyen kulüpleri pek memnun etmeyecek türden.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, sezonun geride kalan kritik bölümü için durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan toplantılar sonucunda TFF'nin gündeminde şu an için yabancı VAR hakemi getirmek gibi bir planın kesinlikle yer almadığı öğrenildi.

TÜRK HAKEMLERLE DEVAM EDİLECEK

SON DAKİKA | Süper Lig de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF den Yabancı VAR için kesin ve net karar... 2

Alınan bu kararla birlikte, sezon sonuna kadar şampiyonluk düğümünü çözecek ve küme düşme hattını belirleyecek tüm hayati karşılaşmalarda VAR odasında Türk hakemlerin görev yapmaya devam edeceği kesinleşmiş oldu. TFF'nin bu tavrının ardından, yabancı hakem konusunda ısrarcı olan kulüplerin nasıl bir tepki vereceği ve hafta sonu oynanacak maçlardaki hakem yönetimleri şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev darphane!Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev darphane!
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku! İspanya'da biletini kestilerFenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku! İspanya'da biletini kestiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
VAR tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.