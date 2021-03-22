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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

22.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Galatasaray sahasında Rizespor'u kaybederek bu hafta büyük bir avantajı kaçırdı. Beşiktaş ise sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan daha yazdırdı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...

SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 31. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 31. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Lider Galatasaray , sahasında Çaykur Rizepsor'a karşı 4-3 mağlup olarak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi haftasında büyük bir avantajı elinden kaçırdığı gibi sahasında da mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yle karşılaştı. 1-1 biten mücadelenin sonunda takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

Trabzonspor ise sahasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.85'ten 1.40 düştü. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranları ise 3.00'temn 4.10'a yükseldi. Trabzonspor'un oranı ise 50.00'de kaldı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.40

Galatasaray: 4.10

Fenerbahçe: 4.10

Trabzonspor: 50.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.85

Galatasaray: 3.00

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 50.00

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Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ŞAMPİYON FENERBAHÇE GS LİLER HAVAYA GİRMEYİN BOŞUNA
Fenerbahçe inşaallah 1 puan farkla şampiyon oluyor son hesaplamam bu

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