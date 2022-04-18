Son dakika: Süper Lig'de taşlar yerinden oynayacak! "Şaibe var! Küme düşme kalkıyor..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala taşlar yerinden oynayacak. Son haftalara girilirken hangi takımın ligde kalıp, hangi takımın küme düşeceği merak ediliyordu. Ortaya atılan iddia sonrasında futbolseverler, gelecek sezon ne olacağını beklemeye başladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifaları sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı.

"KÜME DÜŞME KALDIRILACAK"

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 5 hafta kala Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında küme düşmenin kaldırılacağı iddia edildi.

"TEPKİLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR"

Programda ismi verilmeyen bir TFF yöneticisinin açıklamasına yer verilirken; yöneticinin, "Küme düşmenin kaldırılması olayı sezon sonunda kamuoyundan gelecek istek ve tepkilere göre değerlendirilebilir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

TFF SICAK BAKIYOR

Haberde TFF'nin de bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına sıcak baktığı belirtildi.

"BU LİGDE ŞAİBE OLDUĞU ORTADA!"

Öte yandan programda yine ismi verilmeyen bir kulüp başkanının sözleri ise şu şekilde aktarıldı:

"Bu ligde şaibe olduğu ortada TFF Başkanı gitti, 13 hakeme el çektirildi ve sonunda MHK Başkanı da istifa etti. Bu şartlarda sadece Trabzonspor'un şampiyonluğu kabul edilip küme düşme kaldırılmalıdır. Lig sonunda düşen 4 takıma, şehre gerçekten yazık olacak. Şu an adımın kullanılmasını istemiyorum ama sezon bitince öyle bir konuşacağım ki yer yerinden oynayacak"

2019/20'DE DE KALDIRILMIŞTI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda da pandemi nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.



