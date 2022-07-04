Son dakika: Süper Lig'de tüm gözler son haftaya çevrildi! Ünlü astrolog Meral Çolak 'Şampiyon Fenerbahçe' kehanetini aylar önce duyurmuştu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Futbolseverler; takımlarının oynayacağı maçları merak ederken, derbilerin 4, 8, 10, 13, 15 ve 18. haftalarda oynanacağı belli oldu. Merak edilen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 18. haftada oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun kura çekiminin yapılmasının ardından Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 18. haftada oynanacak olması dikkat çekmişti. Süper Lig'de 38. hafta boyunca mücadele edecek iki takım, sezonun ikinci yarısında ise 37. haftada Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ÜNLÜ ASTROLOG OLAY YARATTI

Türkiye'nin iki büyük kulübünün devrelerin bitimine 1 hafta kala karşılaşacak olması sonrasında ünlü astrolog Meral Çolak'ın aylar önce sarf ettiği sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"GERİDEN GELEREK ŞAMPİYON OLACAK"

Çolak; nisan ayında verdiği röportajda, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe ve Galatasaray son maça kadar şampiyonluk için yarışacaklar. Galatasaray ben şampiyonum diyecek fakat Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇELİLER HEYECANLANDI

Ünlü astroloğun bu kehaneti sonrasında gözler 37. haftaya çevrilirken, Fenerbahçeli taraftarları daha lig başlamadan büyük bir heyecan sardı ve sarı - lacivertli futbolseverler, Çolak'ın sözlerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.

İŞTE DERBİ HAFTALARI

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray

HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ

5 Ağustos 2022: İlk Hafta

14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası

18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali

28 Mayıs 2023: Son hafta

Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.



