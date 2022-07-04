SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Süper Lig'de tüm gözler son haftaya çevrildi! Ünlü astrolog Meral Çolak 'Şampiyon Fenerbahçe' kehanetini aylar önce duyurmuştu...

Son dakika: Süper Lig'de tüm gözler son haftaya çevrildi! Ünlü astrolog Meral Çolak 'Şampiyon Fenerbahçe' kehanetini aylar önce duyurmuştu...

04.07.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi ve derbi haftaları belli oldu. Sezonun ilk derbisi, 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. 38 hafta sürecek serüven öncesinde ünlü astrolog Meral Çolak'ın Galatasaray ve Fenerbahçe için aylar önce yaptığı kehanet yeniden gündeme geldi. Çolak'ın tahmini, sarı - lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika: Süper Lig'de tüm gözler son haftaya çevrildi! Ünlü astrolog Meral Çolak 'Şampiyon Fenerbahçe' kehanetini aylar önce duyurmuştu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Futbolseverler; takımlarının oynayacağı maçları merak ederken, derbilerin 4, 8, 10, 13, 15 ve 18. haftalarda oynanacağı belli oldu. Merak edilen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 18. haftada oynanacak.

2022-04-10T185115Z_1463358240_UP1EI4A1GDDPL_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun kura çekiminin yapılmasının ardından Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 18. haftada oynanacak olması dikkat çekmişti. Süper Lig'de 38. hafta boyunca mücadele edecek iki takım, sezonun ikinci yarısında ise 37. haftada Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ÜNLÜ ASTROLOG OLAY YARATTI

AA-20220410-27527753-27527746-FENERBAHCE_GALATASARAY

Türkiye'nin iki büyük kulübünün devrelerin bitimine 1 hafta kala karşılaşacak olması sonrasında ünlü astrolog Meral Çolak'ın aylar önce sarf ettiği sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"GERİDEN GELEREK ŞAMPİYON OLACAK"

2022-04-10T190702Z_396432456_UP1EI4A1H3NR7_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

Çolak; nisan ayında verdiği röportajda, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe ve Galatasaray son maça kadar şampiyonluk için yarışacaklar. Galatasaray ben şampiyonum diyecek fakat Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇELİLER HEYECANLANDI

2022-04-10T171558Z_1976480027_UP1EI4A1BYKII_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

Ünlü astroloğun bu kehaneti sonrasında gözler 37. haftaya çevrilirken, Fenerbahçeli taraftarları daha lig başlamadan büyük bir heyecan sardı ve sarı - lacivertli futbolseverler, Çolak'ın sözlerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.

İŞTE DERBİ HAFTALARI

cb4585d20ed14bc5b1d07e6f4628b07c

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ

55d28566fed746ababbd861881a80e1f

5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta

Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrattaki o madde Fenerbahçelileri tedirgin etti!Kontrattaki o madde Fenerbahçelileri tedirgin etti!
Yıllar sonra geri dönüyor! Taraftarın sevgilisi...Yıllar sonra geri dönüyor! Taraftarın sevgilisi...
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için resmi karar verildi! Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldızı affetti mi?Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için resmi karar verildi! Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldızı affetti mi?
Anahtar Kelimeler:
Astrolog Spor Toto Süper Lig Süper Lig fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

F.Bahçe mi? G.Saray mı? Isco ev satın aldı

F.Bahçe mi? G.Saray mı? Isco ev satın aldı

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Acun Ilıcalı açıkladı! '7,5 milyon euro ödedik'

Acun Ilıcalı açıkladı! '7,5 milyon euro ödedik'

Terim anısı şoke etti! "Tüylerim diken diken oldu"

Terim anısı şoke etti! "Tüylerim diken diken oldu"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.