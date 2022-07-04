Son dakika: Süper Lig'de tüm gözler son haftaya çevrildi! Ünlü astrolog Meral Çolak 'Şampiyon Fenerbahçe' kehanetini aylar önce duyurmuştu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Futbolseverler; takımlarının oynayacağı maçları merak ederken, derbilerin 4, 8, 10, 13, 15 ve 18. haftalarda oynanacağı belli oldu. Merak edilen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 18. haftada oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun kura çekiminin yapılmasının ardından Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 18. haftada oynanacak olması dikkat çekmişti. Süper Lig'de 38. hafta boyunca mücadele edecek iki takım, sezonun ikinci yarısında ise 37. haftada Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin iki büyük kulübünün devrelerin bitimine 1 hafta kala karşılaşacak olması sonrasında ünlü astrolog Meral Çolak'ın aylar önce sarf ettiği sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Çolak; nisan ayında verdiği röportajda, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe ve Galatasaray son maça kadar şampiyonluk için yarışacaklar. Galatasaray ben şampiyonum diyecek fakat Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü astroloğun bu kehaneti sonrasında gözler 37. haftaya çevrilirken, Fenerbahçeli taraftarları daha lig başlamadan büyük bir heyecan sardı ve sarı - lacivertli futbolseverler, Çolak'ın sözlerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.
HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe
5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta
Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
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