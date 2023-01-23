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Son dakika: Süper Lig devi bombayı patlattı: Aaron Boupendza geri dönüyor! Türkiye'de gol krallığı yaşamıştı...

23.01.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, galibiyet serisini 4 maça çıkararak şampiyonluk yarışı için yeniden ümitlendi. Transfer tahtasını Vincent Aboubakar takviyesiyle açan siyah - beyazlılar, hücum hattına bir yıldızı daha katmak için harekete geçti. Kara Kartal, Süper Lig'de daha önce gol krallığı yaşamış olan Aaron Boupendza'yı bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Son dakika: Süper Lig devi bombayı patlattı: Aaron Boupendza geri dönüyor! Türkiye'de gol krallığı yaşamıştı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0 mağlup etmiş ve üst üste 4. galibiyetini alarak taraftarlarını sevince boğmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş ile adeta şahlanan siyah - beyazlılar, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda... Ara transfer dönemini Vincent Aboubakar'a imza attırarak açan Kara Kartal'ın hedefinde başka bir yıldız daha var...

Vincent Aboubakar ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayan siyah - beyazlıların hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı ortaya çıktı.

AARON BOUPENDZA ATAĞI

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Beşiktaş'ın gündeminde daha önce Atakaş Hatayspor forması giyen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Aaron Boupendza'nın geldiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

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Siyah - beyazlıların, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab forması giyen Gabonlu yıldızı satın alma opsiyonlu kiralamak istediği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU YÖNDE

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Kartal'ın Suudi Arabistan kulübüyle pazarlık masasına oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

GOL KRALI OLMUŞTU

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Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Hatayspor formasını terleten Boupendza, çıktığı 36 maçta 22 kez ağları sarsarak gol krallığı yaşamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Shabab formasıyla 8 resmi maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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