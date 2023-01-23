Son dakika: Süper Lig devi bombayı patlattı: Aaron Boupendza geri dönüyor! Türkiye'de gol krallığı yaşamıştı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0 mağlup etmiş ve üst üste 4. galibiyetini alarak taraftarlarını sevince boğmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş ile adeta şahlanan siyah - beyazlılar, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda... Ara transfer dönemini Vincent Aboubakar'a imza attırarak açan Kara Kartal'ın hedefinde başka bir yıldız daha var...

Vincent Aboubakar ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayan siyah - beyazlıların hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı ortaya çıktı.

AARON BOUPENDZA ATAĞI

Beşiktaş'ın gündeminde daha önce Atakaş Hatayspor forması giyen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Aaron Boupendza'nın geldiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Siyah - beyazlıların, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab forması giyen Gabonlu yıldızı satın alma opsiyonlu kiralamak istediği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU YÖNDE

Kartal'ın Suudi Arabistan kulübüyle pazarlık masasına oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

GOL KRALI OLMUŞTU

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Hatayspor formasını terleten Boupendza, çıktığı 36 maçta 22 kez ağları sarsarak gol krallığı yaşamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Shabab formasıyla 8 resmi maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



