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  4. Son dakika: Yılın transfer olayı! Süper Lig devinden ezeli rakibine şok teklif

Son dakika: Yılın transfer olayı! Süper Lig devinden ezeli rakibine şok teklif

19.01.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in devleri ara transfer dönemi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gündeme oturacak bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yüksek maliyetinden kurtulmak elden çıkarmak istediği Vida'yı, bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kiralık olarak önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği iddia edildi.

Son dakika: Yılın transfer olayı! Süper Lig devinden ezeli rakibine şok teklif

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.... Süper Lig'de lider Trabzonspor, ara transfer döneminde şampiyonluğa emin adımlarla yürüyeceği takviyeleri yapmaya tüm hızıyla devam ediyor. Edgar le'nin sezonu kapatmasının ardından önceliğini savunma hattına veren bordo-mavililere, Beşiktaş'tan şok bir teklif geldi.

TRABZONSPOR TEKLİFİ REDDETTİ

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak deneyimli savunmacı Domagoj Vida'yı 6 ay kiralık göndermeyi önerdi. Yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği Hırvat futbolcu için yapılan teklif bordo-mavililer tarafından reddedildi.

LİSTEDE 2 SAVUNMACININ İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Hırvat savunmacı için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmeyen Trabzonspor'un gündeminde Rijeka takımında forma giyen Darko Velkovski diğeri ise Flamengo'nun stoperi Rodrigo Caio var.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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