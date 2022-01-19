Son dakika: Yılın transfer olayı! Süper Lig devinden ezeli rakibine şok teklif

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.... Süper Lig'de lider Trabzonspor, ara transfer döneminde şampiyonluğa emin adımlarla yürüyeceği takviyeleri yapmaya tüm hızıyla devam ediyor. Edgar le'nin sezonu kapatmasının ardından önceliğini savunma hattına veren bordo-mavililere, Beşiktaş'tan şok bir teklif geldi.

TRABZONSPOR TEKLİFİ REDDETTİ

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak deneyimli savunmacı Domagoj Vida'yı 6 ay kiralık göndermeyi önerdi. Yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği Hırvat futbolcu için yapılan teklif bordo-mavililer tarafından reddedildi.

LİSTEDE 2 SAVUNMACININ İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Hırvat savunmacı için herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmeyen Trabzonspor'un gündeminde Rijeka takımında forma giyen Darko Velkovski diğeri ise Flamengo'nun stoperi Rodrigo Caio var.

