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Son dakika: Süper Lig devinin başkanı, Anderson Talisca'ya iki kez teklif yapmış! Eski yönetici açıkladı...

12.08.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde bir süredir sessiz kalan siyah - beyazlıların, eski yıldızı Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Şenol Güneş'in de 'Gelmek istiyor' sözleri üzerine Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erol Kaynar'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü deplasmanına çıkmıştı. Siyah - beyazlılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti. Bu maçın ardından Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Pendikspor müsabakasına odaklanan siyah - beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sakin bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ın gündemine Al Nassr'da forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'nın geldiği öne sürülmüştü.

"BİZE GELMEK İSTİYOR"

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Teknik direktör Şenol Güneş'in de 'Bize gelmek istiyor' dediği Brezilyalı yıldız için siyah - beyazlı kulübün eski yöneticisi Erol Kaynar'dan flaş bir açıklama geldi.

"ÇEBİ, İKİ KEZ TEKLİF YAPTI"

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Sabah Spor'a konuşan Kaynar, "Başkan Ahmet Nur Çebi, Al-Nassr’a 2 defa teklifte bulundu. 10 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus şeklinde. Ancak karşı taraftan herhangi bir cevap gelmedi." ifadelerini kullandı.

Talisca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadım. Al Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl uzattım. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullanmış ve teknik direktör Güneş'in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

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