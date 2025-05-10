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SON DAKİKA | Süper Lig ekibinde ayrılık! Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi sona erdi... Eyüpspor iddiası

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Selçuk İnan ile yollarını ayırdı. Ligin bitmesine 3 hafta kala gelen sürpriz ayrılık haberi gündem oldu. Ligde 42 puanla 12. sırada yer alan Gaziantep FK, dün oynadığı Alanyaspor maçında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Öte yandan İnan'ın İstanbul ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA | Süper Lig ekibinde ayrılık! Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi sona erdi... Eyüpspor iddiası
Devrim Karadağ

Son dakika: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

40 yaşındaki teknik adam, Mart 2024 ayında göreve gelmişti.

İnan yönetiminde 48 maça çıkan Gaziantep FK, söz konusu maçlarda 20 galibiyet sevinci yaşarken, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

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Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

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Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

Eyüpspor'un Teknik Direktör Arda Turan'ım Shaktar'a gideceği iddia edilirken görevinden ayrılan Selçuk İnan'ın Eyüpspor'un başına geçeceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Selçuk İnan
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