Son dakika: Süper Lig'in yeni ekibinden Fenerbahçe'ye 'Rambo Okan' göndermeli paylaşım! 'Pişşt...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. TFF 1. Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci bitiren Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanmıştı. Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'un paylaşımı ise dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Ümraniyespor'un resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Ümraniyespor'un paylaşımında 'Rambo' lakabıyla bilinen Okan Güler'in yer alması dikkat çekti.

"PİŞŞT..."

Süper Lig'in yeni ekibinin tweet'inde Fenerbahçeli Rambo Okan'ın Ümraniyespor armalı bir montla "Bir gün herkes Ümraniyeli olacak" adlı kitabı okuduğu görüldü ve "Pişşt Fenerbahçe. Tarihimizin ilk Süper Lig maçını deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız." ifadeleri yer aldı.

Ümraniyespor'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde futbolseverler tarafından çok konuşulurken, Okan Güler'den ise ağır eleştiri geldi.

RAMBO'DAN KÜFÜRLÜ CEVAP

Güler, kırmızı - beyazlı ekibin resmi Twitter hesabına küfürlü şekilde cevap vererek tepki gösterdi.



