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Son dakika: Süper Lig'in yıldız ismi, Çin'e gidiyor!

05.04.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen ve hisseleri satışta olan Göztepe, bir yandan da transferle ilgileniyor. Sarı - kırmızılı takımın santrfor oyuncusu Cherif Ndiaye'ye Çin Ligi'nden teklif geldi.

Son dakika: Süper Lig'in yıldız ismi, Çin'e gidiyor!
Cherif Ndiaye

Cherif Ndiaye

SEN Senegal
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
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Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a da 3-0 yenilerek kümede kalma şansını zora sokan düşme hattındaki Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor.

ÇİN'DEN RESMİ TEKLİF

Çin Halk Cumhuriyeti takımlarından Shangai Port, talip olduğu Senegalli golcü için sarı-kırmızılılara resmi teklif götürdü.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

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Ndiaye'nin de Shangai Port'a gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi.

TRANSFER YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK

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Yönetimin ise kulüpte kalmak istemeyen oyuncularla takıma fayda sağlamayacakları düşüncesiyle yollarını ayıracağı ve yakın zamanda transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

KİRALANMIŞTI

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Göztepe, 26 yaşındaki Ndiaye'yi 2020-2021 sezonu başında Hırvatistan'ın Gorica takımından kiraladı. Oyuncu ilk senesinde 39 maça çıkıp 10 gol attı, 3 kez de asist yaptı.

30 MAÇTA 10 GOL - 3 ASİST

Ndiaye bu sezon ise 30 müsabakada yine 10 defa gol sevinci yaşadı. Toplam 2137 dakika sahada kalan Senegalli 3 defa gol pası verdi. Ndiaye son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.

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Çin transfer Göztepe
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