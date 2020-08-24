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SON DAKİKA! Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

TFF, Süper Lig fikstür çekiminin 26 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını açıkladı. TFF 1. Lig ise 27 Ağustos'ta çekilecek.

SON DAKİKA! Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu!

Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de gerçekleşecek...

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