SON DAKİKA! Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu!

Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de gerçekleşecek...
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