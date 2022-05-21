Son dakika: Tarih Mbappe transferini asla unutmayacak! Soyunma odasına indi ve...

Son dakika haberleri... Dünya futbolunda merakla beklenen Mbappe transferi yılan hikayesine döndü. Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek dünya yıldızının Real Madrid ile flörtü artık herkesin dilinde. İspanyol devi Mbappe'yi renklerine bağlamak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Geleceği hakkında kararını veren Fransız oyuncu ortalığı şimdiden karıştırdı...

PARIS İLE DEVAM KARARI VERDİ

Sky Sport isimli gazetede yer alan habere göre; Mbappe, kulübü ile devam etme kararı aldı. Paris'in yıldız oyuncuyu elinde tutmak için şu ana kadar herhangi bir futbolcuya ödenmemiş cinsten bir maaş ödeyeceği aktarıldı. Mbappe ile sözleşme süresinin ise 5 yıllık olacağı gelen haberler arasında.

MAÇ SONUNDA SOYUNMA ODASINA İNDİ!

Bunun yanında İspanyol basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid'in Real Betis ile karşılaştığı maçın devre arasında kulüp başkanı Florentino Perez soyunma odasına indi! Oyuncularla kısa bir toplantı yapan Perez, Mbappe'nin takıma gelmeyeceğini açıkladı ve masadan kalktıklarını herkese anlattı. Oyuncuların bu tür bir beklenti içine girmemelerini belirten Perez, kesin olarak Mbappe transferinden vazgeçti.

