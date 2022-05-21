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Son dakika: Tarih Mbappe transferini asla unutmayacak! Soyunma odasına indi ve...

21.05.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin transferi adeta kör düğüme döndü. Paris'te kalıp kalmayacağı hala netleşmeyen yıldız oyuncunun transferi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid cephesinin adeta varını yoğunu ortaya koyduğu bu transfer uzun yıllar unutulmayacak cinsten... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'nin ise kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Tarih Mbappe transferini asla unutmayacak! Soyunma odasına indi ve...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri... Dünya futbolunda merakla beklenen Mbappe transferi yılan hikayesine döndü. Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek dünya yıldızının Real Madrid ile flörtü artık herkesin dilinde. İspanyol devi Mbappe'yi renklerine bağlamak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Geleceği hakkında kararını veren Fransız oyuncu ortalığı şimdiden karıştırdı...

PARIS İLE DEVAM KARARI VERDİ

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Sky Sport isimli gazetede yer alan habere göre; Mbappe, kulübü ile devam etme kararı aldı. Paris'in yıldız oyuncuyu elinde tutmak için şu ana kadar herhangi bir futbolcuya ödenmemiş cinsten bir maaş ödeyeceği aktarıldı. Mbappe ile sözleşme süresinin ise 5 yıllık olacağı gelen haberler arasında.

MAÇ SONUNDA SOYUNMA ODASINA İNDİ!

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Bunun yanında İspanyol basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid'in Real Betis ile karşılaştığı maçın devre arasında kulüp başkanı Florentino Perez soyunma odasına indi! Oyuncularla kısa bir toplantı yapan Perez, Mbappe'nin takıma gelmeyeceğini açıkladı ve masadan kalktıklarını herkese anlattı. Oyuncuların bu tür bir beklenti içine girmemelerini belirten Perez, kesin olarak Mbappe transferinden vazgeçti.

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