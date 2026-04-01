SON DAKİKA | Tarihi gecede büyük dram! Türkiye Dünya Kupası'na uçtu, Vedat Muriqi gözyaşlarına boğuldu...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, sahadan 1-0'lık zaferle ayrılarak 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Priştine'de yazılan bu tarihi destan tüm Türkiye'yi sevince boğarken, ev sahibi Kosova cephesinde ise tarihi fırsatı kaçırmanın getirdiği büyük bir hüzün hakimdi.

VEDAT MURIQI YIKILDI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içinde Türk futbolcuların Amerika yolculuğu coşkusu yaşanırken, yayıncı kuruluşun kameralarına Kosova yedek kulübesindeki o dramatik anlar yansıdı.

Geçmişte Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'de uzun yıllar iz bırakan Kosova'nın tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi, ülkesinin Dünya Kupası biletini elinden kaçırmasının ardından adeta yıkıldı. Maç sonu yedek kulübesinde uzun süre oturan ve başını ellerinin arasına alan deneyimli golcünün gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar, tarihi gecenin en duygusal karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.