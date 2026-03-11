SPOR

SON DAKİKA | Tarihi Liverpool zaferinde Icardi depremi! Galibiyeti kutlamadı, maç biter bitmez stadyumu terk etti...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, kendi evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 devirerek çeyrek final kapısını aralarken, gecenin en çok konuşulan olayı saha içinden değil kulübeden geldi! Tarihi maçta Okan Buruk'tan süre alamayan Mauro Icardi, takımın sahadaki büyük galibiyet kutlamasına katılmadı ve oldukça mutsuz olduğu gözlemlendi. Arjantinli süperstar, doğrudan stadyumdan ayrılarak Sarı-Kırmızılı camiada büyük bir şok yarattı!

Emre Şen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, evinde konuk ettiği dünya devi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ederek İngiltere'deki rövanş öncesi dev bir avantajı cebine koydu. Ancak RAMS Park'taki bu tarihi futbol şöleni ve galibiyet coşkusu, maç sonu yaşanan beklenmedik bir krizle gündeme geldi.

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve elde edilen şampiyonluklarda başrol oynayan Mauro Icardi, Liverpool karşısında beklediği şansı bulamayınca yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

KUTLAMALARA KATILMADI, DOĞRUDAN ÇIKIŞA YÖNELDİ!

Teknik direktör Okan Buruk'un taktiksel tercihleri doğrultusunda 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekleyen Arjantinli golcü, maçın son düdüğüyle birlikte tepkisini gizlemedi.

Tüm takım arkadaşları ve teknik heyet sahanın ortasında kenetlenip bu kritik 1-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetini tribünlerle kutlarken, Icardi'nin bu coşkuya ortak olmaması gözlerden kaçmadı. Oldukça gergin ve mutsuz tavırlarıyla dikkat çeken 31 yaşındaki süperstar, kutlamaları es geçerek hızlı adımlarla doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

STADYUMU İLK TERK EDEN İSİM OLDU

Arjantinli yıldızın tepkisi sadece sahayı terk etmekle de sınırlı kalmadı. Elde edilen bilgilere göre; soyunma odasında da galibiyet atmosferine dahil olmayan Icardi, hızlıca hazırlanarak takım otobüsünü dahi beklemeden kendi özel aracıyla stadyumdan ayrılan ilk isim oldu.

Okan Buruk'un hücum hattındaki tercihleri ve Icardi'nin bu net tavrı sonrası, Sarı-Kırmızılı takımda İngiltere'deki zorlu rövanş öncesi nasıl bir kriz yönetimi uygulanacağı merak konusu oldu.

