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  4. SON DAKİKA: Tecrübeli hakem Mete Kalkavan'dan beklenmedik karar, sahadaki hakemlik kariyerini noktaladı! TFF yaptığı açıklamayla yeni görevini duyurdu

SON DAKİKA: Tecrübeli hakem Mete Kalkavan'dan beklenmedik karar, sahadaki hakemlik kariyerini noktaladı! TFF yaptığı açıklamayla yeni görevini duyurdu

03.01.2024 19:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'nndan yapılan açıklamada uzun süredir Süper Lig'de düdük çalan Mete Kalkavan'ın aktif hakemlik kariyerini noktalayarak, kariyerine Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak devam edeceği açıklandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Tecrübeli hakem Mete Kalkavan'dan beklenmedik karar, sahadaki hakemlik kariyerini noktaladı! TFF yaptığı açıklamayla yeni görevini duyurdu

Uzun süredir Süper Lig'de hakemlik görevi yapan Mete Kalkavan sürpriz bir kararla aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Hakemlik kariyerine 1999 yılında başlayan Kalkavan, 25 yıl süren kariyerini noktaladı.

1979 Samsun doğumlu Mete Kalkavan, 1999 yılında İstanbulspor - Altay arasında oynanan PAF Ligi maçında 1. yardımcı hakem olarak görev aldı ve hakemlik kariyeri resmi olarak başladı. Süper Lig'de ise ilk kez 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçını yöneten Kalkavan orta hakem olarak ise ilk kez 2011 yılındaki Gençlerbirliği-Konyaspor maçında düdük çalmıştı.

TFF AÇIKLADI

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İstanbul Bölgesi hakemi olan 45 yaşındaki Kalkavan için TFF'den yapılan açıklamada "Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmıştır" denildi.

YENİ GÖREVİ...

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Öte yandan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan için "Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SON MAÇI: BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR

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Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.

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