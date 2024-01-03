SON DAKİKA: Tecrübeli hakem Mete Kalkavan'dan beklenmedik karar, sahadaki hakemlik kariyerini noktaladı! TFF yaptığı açıklamayla yeni görevini duyurdu

Uzun süredir Süper Lig'de hakemlik görevi yapan Mete Kalkavan sürpriz bir kararla aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Hakemlik kariyerine 1999 yılında başlayan Kalkavan, 25 yıl süren kariyerini noktaladı.

1979 Samsun doğumlu Mete Kalkavan, 1999 yılında İstanbulspor - Altay arasında oynanan PAF Ligi maçında 1. yardımcı hakem olarak görev aldı ve hakemlik kariyeri resmi olarak başladı. Süper Lig'de ise ilk kez 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçını yöneten Kalkavan orta hakem olarak ise ilk kez 2011 yılındaki Gençlerbirliği-Konyaspor maçında düdük çalmıştı.

TFF AÇIKLADI

İstanbul Bölgesi hakemi olan 45 yaşındaki Kalkavan için TFF'den yapılan açıklamada "Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmıştır" denildi.

YENİ GÖREVİ...

Öte yandan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan için "Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SON MAÇI: BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR

Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.





