Son dakika: Tek maça çıkmadan veda! Galatasaray'da flaş gelişme

Yeni sezon hazırlıklarına yeni yönetim ve hocasıyla hız kesmeden devam eden Galatasaray, şampiyonluk hasretini dindirmek için transfer hata yapmak istemiyor. Özellikle hücum yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, temaslarını sürdürürken ilk hamlesini transfer sezonunun paylaşılamayan ismi Abdülkerim Bardakcı ile yapmıştı.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk ile geçtiğimiz günlerde ilk antrenmanını gerçekleştiren Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim Bardakcı da antrenmanda yer aldı. Tecrübeli oyuncu idmandaki istekli görüntüsüyle dikkat çekerken oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar'ın Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilmişti.

SOLBAKKEN'İN TAKIM ARKADAŞI LİSTEYE GİRDİ!

Transferde İskandinav ülkelerine yönelen Galatasaray, Norveçli sağ kanat oyuncusu Ola Solbakken'in ardından, Bodo Glimt'ten eski takım arkadaşı ve Milli Takım’da birlikte oynadığı, 22 yaşındaki santrfor Erik Botheim'ı da gözüne kestirdi.

Fanatik'in haberine göre; Solbakken'le birlikte Bodo Glimt formasıyla UEFA Konferans Ligi'ne damga vuran bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki santrfor Erik Botheim, Galatasaray'ın golcü adayları arasına yeniden dahil oldu.

SAVAŞ SONRASI AYRILDI!

Daha önce de Cim Bom'un gündeminde bulunan, ancak geçtiğimiz ocak ayında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Krasnodar'ın yolunu tutan Botheim, savaş gerekçesiyle Rus kulübünün formasıyla henüz tek bir maça dahi çıkamadan, yollarını ayırma kararı aldı.

MALİYETİ DAHA UYGUN

Bonservisi elinde bulunan genç yıldızla, İskoç, Belçika ve Alman kulüpleri yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de oyuncunun şartlarını öğrenmek üzere menaceriyle temasa geçti. Başta Vedat Muriç olmak üzere önemli santrforlar için de girişimlerini sürdüren Galatasaray, maliyetinin uygun olması durumunda Erik Botheim'ı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Genç yeteneğin, Galatasaray formasıyla yeniden parlayabileceği ve yine yüksek bonservis rakamlarıyla bir başka Avrupa kulübüne transfer olabileceği düşünülüyor.

MOURINHO'YU ETKİLEDİ

Erik Botheim, takım arkadaşı Solbakken'le birlikte Konferans Ligi'nde Roma'ya karşı ortaya koydukları oyunla, İtalyan devinin hocası Jose Mourinho'yu etkilemeyi başarmıştı. 1.85'lik santrfor, geçen sezon Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol, 2 asist, Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol, 4 asist, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 golle oynamıştı.



