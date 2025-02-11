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SON DAKİKA: TFF açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu... İşte şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadelenin tarihi ve saati

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2025 18:07
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Son dakika... TFF Süper Lig'in 25, 26 ve 27. hafta oynanacak karşılaşmaların tarih ve saatini açıkladı. 25. haftasında oynanacak olan ve sonucu merakla beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu... İşte şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadelenin tarihi ve saati

TFF, Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıklanırken 25. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati de belli oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadele 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Dev maç saat 20.00'de başlayacak.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

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"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." denildi.

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Süper Lig Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
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