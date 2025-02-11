SON DAKİKA: TFF açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu... İşte şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadelenin tarihi ve saati

TFF, Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıklanırken 25. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati de belli oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadele 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Dev maç saat 20.00'de başlayacak.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." denildi.