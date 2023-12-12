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  4. SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar! 'Ligler nasıl devam edecek?', 'EURO2032 Türkiye'den alındı mı?'

SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar! 'Ligler nasıl devam edecek?', 'EURO2032 Türkiye'den alındı mı?'

12.12.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yaşanan vahim olaylar sonrası kameraların karşısına geçerken konuyla alakalı merak edilenleri yanıtladı. Büyükekşi açıklamasında kendisine yöneltilen ligler nasıl devam edecek konusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar! 'Ligler nasıl devam edecek?', 'EURO2032 Türkiye'den alındı mı?'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi çirkin saldırı olayı sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Büyükekşi yaşanan bu olayı şiddetle kınadıklarını söylerken, "Halil Umut Meler hocamızı az önce ziyaret ettik. Anında hızlı bir şekilde gece toplantık, hızlı bir şekilde de bugün sabah Ankara'ya geldik. Allah'a şükür az önce Sayın Başhekimimizin belirttiği üzere hocamızın sağlık durumu iyi. İnşallah yarın taburcu olacak. 10 günlük bir yavrusu var hocamız bir an önce ailesine gitmek, İzmer'e dönmek istiyor." dedi.

"YETER DEDİM"

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"Bu saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu tür konularla keşke şu anda burada olmazsaydık biz TFF olarak, Cumhuriyetimiz'in 100. yılında Avrupa Şampiyonası'na katıldık vatandaşlarımızı onurlandırdık. Ama bu iş kesinlikle unutulmaması lazım, bunun bir milat olması lazım akşam da söyledim 'yeter' dedim."

"ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ"

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"Buraya sadece geçmiş olsun için gelmedik, bugün önemli görüşmeler yapacağız yönetim kurulumuzla birlikte. Bu olayın her türlü gerek suçluları gerekse sebep veren paydaşları buradan tekrar kendilerine gelmesini tüm kamuoyundan talep ediyorum."

"LİG NASIL DEVAM EDECEK?"

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"Şimdi bununla ilgili görüşmelerimizi yapacağız yarın yönetim kurulu toplantımızda tüm konuları açıklığıyla ne kararlar alacağımızla ilgili detaylı bilgi vereceğiz, bilgilendireceğiz."

"Tekrar altını çiziyorum bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu tür olaylar oldu iki hafta sonra eski haline gelsin kesinlikle bunu kabul etmeyeceğiz."

EURO2032 AÇIKLAMASI

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"EURO 2032'nin bizden alınmsı söz konusu değil. Ceferin aradı, 'Yanınızdayız' dedi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim. Futbolun doğru şekilde devam etmesi önceliğimiz. Hakemimiz önemli. Hakemlerimizin ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız."

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