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Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, en sonunda sessizliğini bozdu! Hakemler, mektup olayı ve Süper Kupa sözleri

17.11.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, sezon başından itibaren oluşan gerginlik, artarak devam etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun içindeki problemler, kulüplerin şikayerleri ve ortaya atılan iddiaların ardından başkan Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu. İşte TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamalar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'deki büyük heyecan; 12. haftanın sonunda tüm hızıyla devam ederken, futbol kamuoyundaki gerginlikler de artarak sürüyor. Takımların saha içi performanslarının yanı sıra federasyonda yaşananlar, Merkez Hakem Kurulu kararları ve daha birçok olayın yaşandığı ligimiz için açıklama geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabah Spor'a verdiği özel röportajda hakemler, mektup olayı ve Süper Kupa'ya dair açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin sözleri;

"KULÜPLER HABERİMİZ YOK ALGISI YAPTILAR"

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Soru: "Süper Kupa Finali neden Suudi Arabistan'da oynanacak? Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray "Sanki bizim haberimiz yok' algısı yaptılar."

Cevap: "Ağustos ayında, iki finalist tarafa da sorarak, bu maçı yurtdışında oynama konusunda rızalarını aldık. Ve muhtelif ülkelerle görüşmeye başladık. Suudi Arabistan; transfer ettiği oyuncular, futbola yapılan yatırım, İtalya ve İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin finallerine ev sahipliği yapma stratejileri gereği, hem maddi olarak hem de toplam seyredilebilirlik oranı olarak büyük bir atılım içerisine girdi."

"HAKEMLERİ BİZ DE GÖRÜYORUZ"

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Soru: "Hakemleri eleştirmek ayrı, onları suçlamak ayrı diyorsunuz. Biraz açar mısınız?"

Cevap: "Hakemlerimizi eleştirmek ile onları suçlamak, onlara hakaret etmek iki ayrı konu. Özellikle büyük taraftar desteğine sahip olan takımlarımızca her maçtan sonra, resmi ağızdan sarf edilen her cümlenin belli bir sınırı olması gerekir. Hakemler, bu oyunun önemli ve değerli bir paydaşıdır. Delilin varsa o başka mesele. Zan üzerie bu kadar hırpalanmayı hak etmiyorlar. Birkaç hakemin hatasını bütün hakem camiasına yüklemek adil ve doğru değil. Aksamalar var mı? Evet var. Bazı hakemlerimizin yorgunluğunu biz de görüyoruz. Yeni ve yaratıcı yollar denememiz gerektiğini kabul ediyoruz. İşte bu yüzden reform niteliğinde bir hazırlık içindeyiz. Kulüplerimizin, Kulüpler Birliği temsiliyetinde, kararların mutlaka içinde olacakları ortak bir icraat modelini büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Önereceğimiz modelin hiçbir zaafı olmadığından emin olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ama biz bu süreci inşa ederken, hakemlik müessesemizin itibarını korumaya lütfen azami özen gösterelim."

"ORTADA BİR MEKTUP VAR MI YOK MU BİLMİYORUZ"

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Soru: Serdar Tatlı'nın, mektup olayı var. Yardımcı'nın bilgisine başvurulduğunu, cevap alınmadığını belirttiniz. Servet bey başka bir şey söyledi. Bu işin aslı nedir?"

Cevap: "2021 yılında MHK Başkanlığı'ndan istifa eden Serdar Tatlı tarafından Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'ya bir mektup verildiği iddia ediliyor. Bizden önceki bir konu. Gene de bize soruluyor. Mektubu ne gördük, ne de içeriği hakkında malumatımız var. Öğrendik ki dönemin Genel Sekreteri'ne verilmiş, kişiye özel bir mektup. O zamanki Genel Sekreter mektubu, Servet Bey'e kapalı zarf içinde açmadan ve TFF kayıtlarına almadan ilettiğini beyan ediyor. Bu durum üzerine ben Servet Bey'le konuştum. Servet Bey 'Bana kimse sormadı' diyor ama bizzat ben konuştum. Servet Bey bana mektubu aldığını söyledi. Ama içeriği ile ilgili bilgi vermedi. Biz de bunun üzerine "herhangi bir malumat alınamamıştır" dedik. Servet Bey, bir basın açıklaması yaparak, hakkında hiçbir şey yapma imkânımızın olmadığı bir konunun yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. Bu açıklamadan sonra kendisini aradım ve neden böyle bir açıklamaya gerek duyduğunu sordum. Dediki, "Açıklamanız kamuoyunda beni zor durumda bıraktı, anlatımı yanlış anlaşılmaya müsaitti." Haklı olabilir. Belki daha nazik olmalıydık. Bu konuda arkadaşlarımı uyardım. Kurumsal bir yazışma göndermediğimiz doğrudur ama kendisi ile görüşmediğimiz doğru değil."

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