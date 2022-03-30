SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: TFF'de beklenmedik istifa! Tüm görevlerini bıraktı...

Son dakika: TFF'de beklenmedik istifa! Tüm görevlerini bıraktı...

30.03.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, istifa ettiğini açıkladı. Baykan, istifa kararını MHK'nin hakem kararının Tahkim Kurulu'ndan dönmesinin ardından yaşanan süreç nedeniyle aldığını ifade etti.

Son dakika: TFF'de beklenmedik istifa! Tüm görevlerini bıraktı...

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan süreç dolayısıyla istifa ettiğini duyurdu.

BAYKAN'IN İSTİFA AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

resized_64a1a-056a9a42baykan

"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur. Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım. Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılmaz Vural'ın yeni adresi şaşırttı! 2. Lig...Yılmaz Vural'ın yeni adresi şaşırttı! 2. Lig...
Mesut Özil'e olay yaratan suçlama!Mesut Özil'e olay yaratan suçlama!
Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!

Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızını bedava alıyor!

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızını bedava alıyor!

Yılmaz Vural'ın yeni adresi şaşırttı! 2. Lig...

Yılmaz Vural'ın yeni adresi şaşırttı! 2. Lig...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum

Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Oscar’ı izleyiciler verdi! Kazanan belli oldu

Oscar’ı izleyiciler verdi! Kazanan belli oldu

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.