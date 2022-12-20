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Son dakika: TFF'de flaş istifa! Rüştü Reçber'den olay sözler: "1 yıldır ne yaptığımı bile bilmiyorum!"

20.12.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi. Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF), TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Son dakika: TFF'de flaş istifa! Rüştü Reçber'den olay sözler: "1 yıldır ne yaptığımı bile bilmiyorum!"

Türk futbolunun efsane isimleri Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı. Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF), TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü görevinden dün itibariyle ayrıldığını açıkladı.

"1 YILDIR ORADA NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM"

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Kariyerinden bahsederken "TFF'deki görevimden dün istifa ettim" diyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamamlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"ALTAY BAYINDIR'IN KATKISI ÇOK"

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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'la ilgili görüşleri sorulan Reçber, "Altay sorumluluk almayı seven, Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci. Genç yaşta kaptan oldu. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor, olacaktır da. Önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp ilerlemesidir." cevabını verdi.

"FAVORİM BREZİLYA'YDI AMA..."

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Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de dile getiren eski milli kaleci, "Favorim Brezilya'ydı. Messi eski takım arkadaşımdı, benim Barcelona dönemimde altyapıdan yeni gelmişti A takıma. Brezilya olmazsa Arjantin olsun istiyordum. Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı. Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonunu tamamladı." şeklinde konuştu.


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Süper Lig Rüştü Reçber tff

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