Son dakika: TFF'de neler olmuş neler! Selim Soydan tek tek açıkladı: 'Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'un altını oyuyor!'

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na 1 galibiyet - 1 mağlubiyetle başlayan A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un oynattığı futbol, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun Alman çalıştırıcıyı görevden alarak Abdullah Avcı ile anlaştığına dair iddialar gündeme gelmişti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'un ayrılığı ile ilgili çıkan iddialar için gelen soruya, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." cevabını vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takımlar eski sorumlusu Selim Soydan, yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.

Soydan; TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Kuntz'u istemediğini ve Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İşte Selim Soydan'ın Sabah'a yaptığı açıklamalar;

"BİR OYUNCUYU OYNATMASINI İSTİYOR"

"Beni herkes tanır; ben sokak dedikodusu ile konuşmam, doğruları anlatırım. Olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreve kendisinin getirdiği Kuntz'dan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu sefer oralı olmuyor ve ikili tartışıyor."

"KUNTZ'UN ALTINI OYUYOR"

"Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor. Konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Bağlayamayınca da işi emrivakiye getirip, Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor. Abdullah Avcı değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak ediyor. Ama hiç kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok."

"BÜYÜKEKŞİ VETO ETTİ"

"Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi, "Görev süremizin bitmesine 40 gün kalmışken böyle değişiklik olmaz" diyerek veto ediyor."

