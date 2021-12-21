SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: TFF'den Fenerbahçe için Kenan Koçak açıklaması

Son dakika: TFF'den Fenerbahçe için Kenan Koçak açıklaması

21.12.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak hakkında konuştu. Altıntop, Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Son dakika: TFF'den Fenerbahçe için Kenan Koçak açıklaması

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık yaşandı, Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Beşiktaş derbisi sonrası zirvenin 14 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde fatura Portekizli teknik adama çıktı. İlk aday Kenan Koçak için de açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

KENAN KOÇAK İÇİN CEVAP

Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için ilk aday belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile oynadığı derbiden önce başkan Ali Koç'un samimi diyalog kurduğu Kenan Koçak için görüşmeler başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın ayrılmasına Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri sıcak bakmıyor.

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak konusunda Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz. Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte ilk adaylar... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte ilk adaylar...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

G.Saray'dan yılbaşı hediyesi! 3 transfer

G.Saray'dan yılbaşı hediyesi! 3 transfer

Karagümrük için Volkan Demirel iddiası!

Karagümrük için Volkan Demirel iddiası!

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.