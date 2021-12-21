Son dakika: TFF'den Fenerbahçe için Kenan Koçak açıklaması

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık yaşandı, Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Beşiktaş derbisi sonrası zirvenin 14 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde fatura Portekizli teknik adama çıktı. İlk aday Kenan Koçak için de açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

KENAN KOÇAK İÇİN CEVAP

Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için ilk aday belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile oynadığı derbiden önce başkan Ali Koç'un samimi diyalog kurduğu Kenan Koçak için görüşmeler başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın ayrılmasına Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri sıcak bakmıyor.

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak konusunda Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz. Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen" dedi.



