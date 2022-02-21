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Son Dakika: TFF'den flaş yayın ihalesi açıklaması! Karar pazartesi günü

21.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig yayın ihalesini perşembe günü saat 14:00'te taraflarla tekrar görüşecek. Karar ise önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak.

Son Dakika: TFF'den flaş yayın ihalesi açıklaması! Karar pazartesi günü

Süper Lig maçlarının yeni yayıncısının belirlenmesi için bugün kritik gün. Bugün, gelen revize teklifler noter huzurunda açılacak, ardından ihale komisyonu karar toplantısına geçildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig yayın ihalesini perşembe günü saat 14:00'te taraflarla tekrar görüşecek. Karar ise önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak.

SÜPER LİG TV ALTERNATİFİ

Yayın ihalesinde bir diğer alternatif ise Süper Lig TV olarak duruyor. Bir şirket tarafından ortaya atılan bu teklifle, yayın konusunda kulüplerin de ortaklıklarının olduğu bir modelin hayata geçebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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