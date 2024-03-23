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Son dakika! TFF'den Süper Kupa açıklaması: Tarih belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.03.2024 09:20
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin başvurusunun ardından bir yeni gelişme daha yaşandı. TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30’da Şanlıurfa’da oynanacağını açıkladı.

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

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TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın tarihinin değiştirilmesi yönünde bir talep geldiğini ve konuyu değerlendirdiklerini ifade etmişti.


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