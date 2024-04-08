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SON DAKİKA: TFF 'karar verilmiştir' diyerek açıkladı! İşte resmi seçim tarihi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2024 21:31
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Son dakika... TFF, Eseçimin 18 Temmuz'da yapılacağına karar verildiğini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alındığı belirtildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF 'karar verilmiştir' diyerek açıkladı! İşte resmi seçim tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

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"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

KULÜPLER İMZA TOPLUYOR

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Süper Kupa için bulunduğu Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz tarihini işaret etmesi sonrası birçok Süper Lig kulübü seçimlerin daha erken yapılması için TFF'ye resmi imza vermişti.

İşte o kulüpler;

-Fenerbahçe
-Beşiktaş
-Kasımpaşa
-Karagümrük
-İstanbulspor
-Adana Demirspor
-Samsunspor
-Pendikspor
-Antalyaspor
-Sivasspor

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