SON DAKİKA: TFF "Kararımızı değiştirmeyeceğiz" dedi, Beşiktaş'tan jet yanıt geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarındaki hükmen mağlubiyet kararına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"KARARLAR İLETİLMİŞTİR"

"TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

"KARARLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız."

BEŞİKTAŞ'TAN JET YANIT!

TFF'nin bu açıklamasının hemen ardından Beşiktaş'tan TFF'ye yanıt geldi. Yapılan paylaşımda "Ayrıcalık değil, ADALET istiyoruz." vurgusu yapıldı.



