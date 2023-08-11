SON DAKİKA: TFF müjdeyi açıkladı! Avrupa'da gelecek sezon 5 takım ile mücadele edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Avrupa kupalarına 5 Türk takımının katılım göstereceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.

Trendyol Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 12. Maddesi uyarınca bu konu hakkında kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısı, UEFA Kupalarına katılım tablosu ve katılım prosedürleri aşağıda yer almaktadır.

