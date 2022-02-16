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Son dakika… TFF, Murat Sancak hakkında savcılığa başvurdu

16.02.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TFF, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ‘TFF ve hakemler içerisinde FETÖ’cüler var’ iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu açıkladı.

Son dakika… TFF, Murat Sancak hakkında savcılığa başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın TFF yetkilileri, hakemler ve Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik sorumlular arasında FETÖ mensuplarının bulunduğu yönündeki iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada Sancak, iddiasına ilişkin elindeki kanıtları federasyona ve devletin yetkili kurumlarına iletmeye davet edilerek, şunlar kaydedildi:

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında 14.02.2022'de oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak'ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ'cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.

TFF olarak Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

AA

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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