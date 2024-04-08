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SON DAKİKA | Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.04.2024 14:57
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Son dakika: Haftalardır gündemden düşmeyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında flaş hamle geldi. Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

SON DAKİKA | Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor!

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da yapılacak Mali Genel Kurulun Seçimli Genel Kurul olarak yapılacağını duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından harekete geçen Süper Lig ekipleri, tarihin öne alınması için çalışmalara başladı. Kulüpler, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’ta bulunan ofisinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı. Kulüplerin İstanbul’da bulunan temsilcilerinin Kulüpler Birliği’nde, bazı kulüp temsilcilerinin ise bulundukları şehirlerde noter onaylı imzalarını vereceği aktarıldı.

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YÜZDE 40 ÇOĞUNLUK YETECEK

Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda TFF, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda...

Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.

TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun" şeklinde görüş belirtmişti.

KULÜPLER ACİL SEÇİM İSTİYORDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçimli genel kurula gitmesini talep etti.

TFF yönetimi ise temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam etmek, daha sonra seçimli genel kurula gitmeyi planlıyor.

Başta dört büyükler olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edilmişti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFAYA NİYETİ YOK

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa etmesinin ve gidilecek olağanüstü seçimli genel kurulun Türk futboluna pozitif katkı sağlayacağını ve kaotik ortamdan çıkaracağını düşünmediği belirtildi. Mehmet Büyükekşi'nin olası bir seçimli genel kurulda aday olup olmama konusundaki kararını ise henüz vermediği kaydedildi.

(AA)

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