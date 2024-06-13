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SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.06.2024 17:54
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yeni formatı duyuruldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu; Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatının değiştiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Türkiye Kupası'nın grup formatına döneceğini, Süper Kupa'nın ise gelecek sezondan itibaren Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"YAYIN GELİRİ 3 KATINA ÇIKTI"

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"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2,5 katına çıkartılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına çıkartılmasıyla Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 Sezonunda önceki sezona göre üç kat daha fazla kazanç elde edecekler.

TÜRKİYE KUPASI'NA YENİ FORMAT

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

GRUP UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

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2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

SÜPER KUPA'YA YENİ FORMAT

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2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak."

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