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Son dakika: TFF, yabancı kuralını açıkladı! Yeni sezonda uygulanacak sistem...

15.05.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, gelecek sezon için de flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: TFF, yabancı kuralını açıkladı! Yeni sezonda uygulanacak sistem...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı.

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Federasyon, mevcut yabancı kuralının gelecek sezonda da uygulanacağını duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;

• 2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

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• 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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