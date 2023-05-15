Son dakika: TFF, yabancı kuralını açıkladı! Yeni sezonda uygulanacak sistem...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı.

Federasyon, mevcut yabancı kuralının gelecek sezonda da uygulanacağını duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;

• 2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

• 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

