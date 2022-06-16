Son dakika: TFF yeni başkanını seçiyor! O isim de listede...

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından seçim sürecine giren Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor. Saat 10'da başlayan ve Ankara'da gerçekleştirilen Seçimli ve Mali Genel Kurulu Ankara'da yapılıyor. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurul yarın aynı yer ve saatte yapılacak.

BÜYÜKEKŞİ TEK ADAY!

TFF'den yapılan açıklamaya göre 9 isim başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu ancak TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklandı.

219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

Öte yandan toplantıda, Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirilecek.

TARİHTE BİR İLK!

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi'nin listesinde eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin edinilen bilgilere göre listesi şöyle;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

