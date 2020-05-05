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Son Dakika | TFF Yönetim Kurulu toplanıyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.05.2020 19:38 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, acil toplanma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Son Dakika | TFF Yönetim Kurulu toplanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00’de yapacak.

LİG TESCİL EDİLECEK Mİ?

Türkiye Ligi'nin tescil edilmesi ile ilgili kararın şu an için gündemde olmadığı öğrenildi.

FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Tescil olmaz iptal edilmeli. Puanlar bu kadar yakınken haksızlık olur. Eğer oynansa çok net gs şampiyon olur. Ben bjk li olarak iptalinden yanayım. Tescil olursa başak ve gs ye haksızlık olur. Ts bu fikstür den çıkamaz
nihat istifa
yarın değişir fikirleri.
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