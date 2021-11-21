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  4. Son Dakika: Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike şampiyonu oldu! Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Son Dakika: Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike şampiyonu oldu! Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

21.11.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu.

Son Dakika: Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike şampiyonu oldu! Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 6 senedir şampiyon olan Jonathan Rea'yi geçerek ülkemize ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi.

TOPRAK ROZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996'da dünyaya geldi. Razgatlıoğlu, Antalya Alanyalıdır. Türkiye'den bir Kawasaki ZX- 10R'de Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan bir motosiklet yarışçısıdır. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R'de kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarıştı; sırasıyla 10. ve 6. bitirme. İlk olarak 2014 sezonunun 7. yarışında Almanya'nın Sachsenring kentinde tamamlandı.

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R'de Magny Cours'da kazandı. Alanya'da doğan Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen Tek teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu.

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