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Son dakika: Torino Andrea Belotti'nin ayrılığını duyurdu! Yıllardır beklenen golcü Fenerbahçeli taraftarları heyecan sardı...

01.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesiyle birlikte Portekizli çalıştırıcının verdiği liste doğrultusunda transfer planlaması yapılmıştı. Şu ana kadar Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde taraftarlar, santrfor mevkiine yapılacak olan takviyeyi merak ediyordu. Torino'nun Andrea Belotti'nin ayrılığını duyurmasının ardından camiada heyecan yaşandı.

Son dakika: Torino Andrea Belotti'nin ayrılığını duyurdu! Yıllardır beklenen golcü Fenerbahçeli taraftarları heyecan sardı...
Andrea Belotti

Andrea Belotti

İTA İtalya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Torino
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyordu. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u transfer eden sarı - lacivertliler, son yıllarda yaşanan gol problemini çözmek için santrfor takviyesi yapmak için harekete geçmişti.

Kadrosunda Serdar Dursun, Mergim Berisha, Mbwana Samatta ve Enner Valencia gibi forvet oyuncularını bulunduran Fenerbahçe, taraftarın kafasında soru işareti yaratmayacak bir santrfor arayışına girmişti.

TAKIMDAN AYRILDI

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İtalya Ligi Serie A ekiplerindne Torino, sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

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Bu haber sonrasında sarı - lacivertli taraftarlar, Belotti'nin Instagram hesabındaki paylaşımları yorum yağmuruna tuttu.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin önceki teknik direktörü İsmail Kartal'ın sezon sonunda verdiği raporda transfer edilmesi gereken isimler arasında yer alan Andrea Belotti'nin menaeriyle temasa geçilmiş ve Jorge Jesus'un kararı beklemeye geçilmişti.

Profesyonel kariyerinde 390 resmi maça çıkan İtalyan golcü, 158 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.

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