Son dakika: Torino Andrea Belotti'nin ayrılığını duyurdu! Yıllardır beklenen golcü Fenerbahçeli taraftarları heyecan sardı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyordu. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u transfer eden sarı - lacivertliler, son yıllarda yaşanan gol problemini çözmek için santrfor takviyesi yapmak için harekete geçmişti.

Kadrosunda Serdar Dursun, Mergim Berisha, Mbwana Samatta ve Enner Valencia gibi forvet oyuncularını bulunduran Fenerbahçe, taraftarın kafasında soru işareti yaratmayacak bir santrfor arayışına girmişti.

TAKIMDAN AYRILDI

İtalya Ligi Serie A ekiplerindne Torino, sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

Bu haber sonrasında sarı - lacivertli taraftarlar, Belotti'nin Instagram hesabındaki paylaşımları yorum yağmuruna tuttu.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLMİŞTİ

Fenerbahçe'nin önceki teknik direktörü İsmail Kartal'ın sezon sonunda verdiği raporda transfer edilmesi gereken isimler arasında yer alan Andrea Belotti'nin menaeriyle temasa geçilmiş ve Jorge Jesus'un kararı beklemeye geçilmişti.

Profesyonel kariyerinde 390 resmi maça çıkan İtalyan golcü, 158 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.

