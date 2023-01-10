SON DAKİKA: Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon işler pek de istenildiği gibi gitmezken, bordo-mavilier son oynanan Alanyaspor mücadelesinde 5-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını üzmüştü.

Karşılşamanın ardından Abdullah Avcı yaptığı açıklamada "Aslında oyunun ilk 13 dakikası planımızı çok iyi uyguladık ve 13 dakikada net üç pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Büyük takımlar bunları gole çevirmeli. Bugün kalemize gelen 6 topun 5'i gol oldu. Hastalıklı ve geçici olmayan bir durum var gibi duruyor" derken, taraftarı korkutmuş ve ayrılık sinyali vermişti.

Karadeniz ekibinde tüm bu gelişmeler yaşanırken, beklenmedik bir açıklama geldi. Bordo-mavililer'den yapılan açıklamada Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

????Trabzonspor, Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. https://t.co/nWDMsW2D4n — Mynet Spor (@mynetspor) January 10, 2023

ÇİN YOLCUSU

WH Yangtze ile sözleşmesi bittikten sonra Ocak 2022'de Trabzonspor'a bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki Fildişili, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında Karagümrük'e kiralandı.

Karagümrük'ün de kiralık anlaşmasını yarım sezonda feshettiği Kouassi'nin Çin takımlarından Zheijang'a gitmesi bekleniyor.



