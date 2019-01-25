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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı olan kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un tarihi buhrandan çıkartmak için büyük bir çaba sarfeden başkan Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 15:30'da hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'da oldukça yoğun ve stresli günler geçiren başkan Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı kendisini kötü hissetti ve yakınları tarafından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağaoğlu'nun yapılan ilk kontrollerinde son 10 gün içerisinde yaklaşık 4 kilo kaybettiği ve ayrıca aşırı stres, uykusuzluk yaşadığı tespit edildi. Ağaoğlu'nun tedavisine hemen başladı. (Sporx)

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Trabzonspor ahmet ağaoğlu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
gebersin terörist rumlar
gecmis olsun baskan
Bu trabzon adamı götürür
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