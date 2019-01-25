Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un tarihi buhrandan çıkartmak için büyük bir çaba sarfeden başkan Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 15:30'da hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor'da oldukça yoğun ve stresli günler geçiren başkan Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı kendisini kötü hissetti ve yakınları tarafından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağaoğlu'nun yapılan ilk kontrollerinde son 10 gün içerisinde yaklaşık 4 kilo kaybettiği ve ayrıca aşırı stres, uykusuzluk yaşadığı tespit edildi. Ağaoğlu'nun tedavisine hemen başladı. (Sporx)
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