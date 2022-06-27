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  4. Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı!

Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı!

27.06.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, yeni sezon çalışmalarına bugün başladı. Bordo - mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını üstlenen antrenör Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı. Korkmaz'ın ayrılık sebebinin ailevi nedenler olduğu öğrenildi.

Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı!

2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor’da bugün başlayan yeni sezon hazırlıklarında teknik ekipte fire yaşandı. Bir dönem Trabzonspor’da forma giyen ve şampiyonluk sezonunda Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz ekipten ayrıldı.

AVCI KALMAYA İKNA EDEMEDİ

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Sezonun bitiminde ayrılması gündeme gelen Korkmaz'ı takımda kalması için ikna etmeye çalışan Abdullah Avcı’nın çabaları da yetersiz kaldı. Ailevi nedenlerle ayrılık kararı alan Korkmaz, yeni sezon hazırlıklarının başlangıcı olarak bugün saat 18.00’de yapılan ilk idmana katılmadı.

BAKASETAS, KORKMAZ İÇİN VEDA MESAJI PAYLAŞTI

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Korkmaz’ın ayrılığı üzerine Trabzonsporlu Bakasetas, eski antrenörü için veda mesajı yayımladı. Egemen Korkmaz’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda eden Anastasios Bakasetas, “Harika kişi, fantastik karakter. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

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Futbolculuk kariyerinde 2007-2008 sezonunda Trabzonspor’a transfer olan ve 3 sezon bordo-mavili formayı terleten Korkmaz, 2019’da kariyerini noktaladı. İlk antrenörlük tecrübesini Denizlispor’da Mehmet Özdilek’in yardımcısı olarak yapan Korkmaz, sonrasında yine Özdilek’in ekibinde Erzurumspor’da görev aldı. Abdullah Avcı ile birlikte 2020 yılında Trabzonspor’da göreve başlayan Korkmaz, hocalık kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı bordo-mavili takıma bugün itibarıyla veda etti.


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