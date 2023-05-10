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SON DAKİKA: Trabzonspor'da ayrılık! Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi

10.05.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili ekipte Vitor Hugo ve Bruno Peres'in ardından Naci Ünüvar ile de yollar ayrıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor'da ayrılık! Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi
Naci Ünüvar

Naci Ünüvar

HOL Hollanda
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor bu sezon derin bir değişime giderken, sezonun tamamlanmasına az bir süre kala bir ayrılık daha yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren bordo-mavili ekipte sezon başında Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÜÇÜNCÜ AYRILIK

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Trabzonspor forması altında 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor, daha önce de Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yollarını ayırmıştı.

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