SON DAKİKA: Trabzonspor'da ayrılık! Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor bu sezon derin bir değişime giderken, sezonun tamamlanmasına az bir süre kala bir ayrılık daha yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren bordo-mavili ekipte sezon başında Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÜÇÜNCÜ AYRILIK

Trabzonspor forması altında 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor, daha önce de Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yollarını ayırmıştı.

